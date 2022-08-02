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Заявление Скибицкого о целях для HIMARS доказывает вовлеченность США на Украине — МО РФ

20:00 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Согласование Вашингтоном каждой цели перед ударами реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс») на Украине доказывает, что США напрямую вовлечены в конфликт, несмотря на заявления Белого дома и Пентагона. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он напомнил, что начальник Главного управления разведки военного ведомства Украины генерал Вадим Скибицкий заявил изданию «Телеграф», что перед запусками ракет «Хаймарсов» между представителями разведслужб Украины и США идут консультации, которые позволяют Вашингтону остановить любые атаки, если они недовольны намеченной целью.

«Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине», — заявил Конашенков, уточнив, что Минобороны России зафиксировало и учитывает на будущее это официальное признание.

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