Заявление Скибицкого о целях для HIMARS доказывает вовлеченность США на Украине — МО РФ
20:00 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласование Вашингтоном каждой цели перед ударами реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс») на Украине доказывает, что США напрямую вовлечены в конфликт, несмотря на заявления Белого дома и Пентагона. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он напомнил, что начальник Главного управления разведки военного ведомства Украины генерал Вадим Скибицкий заявил изданию «Телеграф», что перед запусками ракет «Хаймарсов» между представителями разведслужб Украины и США идут консультации, которые позволяют Вашингтону остановить любые атаки, если они недовольны намеченной целью.
«Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине», — заявил Конашенков, уточнив, что Минобороны России зафиксировало и учитывает на будущее это официальное признание.
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