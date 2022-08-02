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США ввели визовые санкции против 893 чиновников и военных РФ — Блинкен

20:40 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США в связи с проведением РФ специальной военной операции (СВО) на Украине вводит визовые ограничения в отношении 893 российских чиновников и военных. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном во вторник.

Как указывается в документе, американское внешнеполитическое ведомство «вводит визовые ограничения в отношении лиц», связанных с проведением СВО. В их числе «893 должностных лица РФ, таких как члены Совета Федерации и военнослужащие», которые, по версии США, «угрожали или нарушили суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины». Ограничения также введены в отношении «31 иностранного должностного лица», поддержавшего воссоединение РФ с Крымом.

В заявлении уточняется, что США внесли в санкционные списки «трех олигархов». Речь идет о предпринимателях Дмитрии Пумпянском, Андрее Мельниченко и Александре Пономаренко.

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