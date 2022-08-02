Школьники из РФ завоевали три золотые медали на международной олимпиаде по экономике
21:20 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Школьники из России завоевали три золотые и две серебряные медали на международной олимпиаде по экономике, которая проходила в Китае в онлайн-формате. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.
«Первого августа завершилась V Международная олимпиада школьников по экономике (International Economics Olympiad, IEO), которая проходила в Китае в онлайн-формате. Все пять участников из сборной России завоевали медали — три золотые и две серебряные. В Международной олимпиаде школьников по экономике приняли участие более 200 старшеклассников из 41 страны и территории. Участниками олимпиады стали победители состязаний по экономике и финансовой грамотности в своих странах», — говорится в сообщении.
Россию представляли пятеро старшеклассников и недавних выпускников школ: Андрей Смирнов (Москва, школа ЦПМ), Борис Иванчиков (Челябинск, физико-математический лицей № 31), Антон Бортников (Москва, школа «Летово»), Екатерина Лексина (Москва, школа ЦПМ), Дмитрий Монахов (Москва, лицей НИУ ВШЭ).
Все участники российской сборной получили медали — три золотые и две серебряные. В командном зачете россияне завоевали четвертое место. Россиянин Антон Бортников занял второе место в раунде решения задач по экономике среди всех участников. Золото в командном зачете досталось команде из США. Серебро взяла команда Бразилии.
НОВОСТИ
- 20:40 02.08.2022
- США ввели визовые санкции против 893 чиновников и военных РФ — Блинкен
- 20:00 02.08.2022
- Заявление Скибицкого о целях для HIMARS доказывает вовлеченность США на Украине — МО РФ
- 19:20 02.08.2022
- Китай примет все необходимые меры для защиты суверенитета — МИД о визите Пелоси на Тайвань
- 18:40 02.08.2022
- Испания отказалась от идеи передать Украине танки Leopard
- 17:55 02.08.2022
- Самолет с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя — Flightradar
- 17:42 02.08.2022
- ВВС КНР направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив — портал
- 17:12 02.08.2022
- Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Госдепартамента США ShareAmerica
- 17:00 02.08.2022
- Самолет с Пелоси ожидают в Тайбее в 17:43 мск, США подняли истребители с базы в Японии
- 16:32 02.08.2022
- Только 1% американцев считают Россию угрозой для США — опрос
- 16:12 02.08.2022
- Закон об особом статусе поляков на Украине — это делегирование государственности — МИД РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать