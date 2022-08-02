Школьники из РФ завоевали три золотые медали на международной олимпиаде по экономике

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школьники из России завоевали три золотые и две серебряные медали на международной олимпиаде по экономике, которая проходила в Китае в онлайн-формате. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

«Первого августа завершилась V Международная олимпиада школьников по экономике (International Economics Olympiad, IEO), которая проходила в Китае в онлайн-формате. Все пять участников из сборной России завоевали медали — три золотые и две серебряные. В Международной олимпиаде школьников по экономике приняли участие более 200 старшеклассников из 41 страны и территории. Участниками олимпиады стали победители состязаний по экономике и финансовой грамотности в своих странах», — говорится в сообщении.

Россию представляли пятеро старшеклассников и недавних выпускников школ: Андрей Смирнов (Москва, школа ЦПМ), Борис Иванчиков (Челябинск, физико-математический лицей № 31), Антон Бортников (Москва, школа «Летово»), Екатерина Лексина (Москва, школа ЦПМ), Дмитрий Монахов (Москва, лицей НИУ ВШЭ).

Все участники российской сборной получили медали — три золотые и две серебряные. В командном зачете россияне завоевали четвертое место. Россиянин Антон Бортников занял второе место в раунде решения задач по экономике среди всех участников. Золото в командном зачете досталось команде из США. Серебро взяла команда Бразилии.