Боевики расстреляли в Херсонской области автобус с эвакуированными жителями — МО РФ
22:00 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бойцы украинских формирований расстреляли в Херсонской области автобус с мирными жителями, которые эвакуировались на подконтрольные киевским властям территории. Об этом сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Херсонской области боевиками украинских вооруженных формирований проведена очередная кровавая провокация. На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
По его данным, фото- и видеофиксацию якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению проводили специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ.
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