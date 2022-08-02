Против Курти будет возбуждено дело о похищении серба в Косове — власти Сербии

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Похищение серба на севере Косова, перевозившего медикаменты, совершено по личному указанию премьера непризнанного образования Альбина Курти, в связи с чем против него будет возбуждено уголовное дело. Об этом заявил во вторник глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович на экстренной пресс-конференции.

«Альбин Курти лично приказал схватить Деяна Спахича, водителя сербской санитарной машины, из-за чего будет возбуждено уголовное дело против Курти. Он начал новые тяжелые провокации», — заявил Петкович. Представитель кабмина подтвердил, что спецназ полиции Косова «остановил автомобиль и похитил водителя, перевозившего лекарства».

Ранее СМИ сообщили, что спецназ полиции непризнанного Косова задержал серба, перевозившего медикаменты для больницы в населенном пункте Рударе на территории сербского края. Сообщается, что спецназ, вооруженный автоматами, задержал серба вблизи села Рударе возле Звечана, где во время обострения в воскресенье была заблокирована трасса. Речь идет о человеке, перевозившем лекарства и санитарные средства для больничной аптеки. Его задержали во время управления автомобилем, машина с лекарствами также арестована. Причины задержания не сообщаются.