0
0
0
НОВОСТИ

Против Курти будет возбуждено дело о похищении серба в Косове — власти Сербии

22:40 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Похищение серба на севере Косова, перевозившего медикаменты, совершено по личному указанию премьера непризнанного образования Альбина Курти, в связи с чем против него будет возбуждено уголовное дело. Об этом заявил во вторник глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович на экстренной пресс-конференции.

«Альбин Курти лично приказал схватить Деяна Спахича, водителя сербской санитарной машины, из-за чего будет возбуждено уголовное дело против Курти. Он начал новые тяжелые провокации», — заявил Петкович. Представитель кабмина подтвердил, что спецназ полиции Косова «остановил автомобиль и похитил водителя, перевозившего лекарства».

Ранее СМИ сообщили, что спецназ полиции непризнанного Косова задержал серба, перевозившего медикаменты для больницы в населенном пункте Рударе на территории сербского края. Сообщается, что спецназ, вооруженный автоматами, задержал серба вблизи села Рударе возле Звечана, где во время обострения в воскресенье была заблокирована трасса. Речь идет о человеке, перевозившем лекарства и санитарные средства для больничной аптеки. Его задержали во время управления автомобилем, машина с лекарствами также арестована. Причины задержания не сообщаются.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 02.08.2022
Заявление Скибицкого о целях для HIMARS доказывает вовлеченность США на Украине — МО РФ
0
83
15:12 02.08.2022
До 500 националистов 92-й бригады ВСУ ликвидировали ВКС РФ в Харьковской области
0
146
11:05 02.08.2022
У украинских военных в Авдеевке есть «последний шанс» сдаться, заявили в ДНР
0
175
10:32 02.08.2022
Два китайских авианосца вышли в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань — СМИ
0
180
09:32 02.08.2022
ФРГ поставляет Украине оружие, которое еще не поставлено на вооружение бундесвера - Шольц
0
192
13:05 01.08.2022
ВС РФ уничтожили пусковые установки HIMARS ударом по заводу в Харькове
0
374
13:00 01.08.2022
ВС РФ уничтожили пусковую установку Harpoon в Одесской области — МО РФ
0
356
17:30 31.07.2022
Альянс AUKUS озабочен скорейшей поставкой Австралии атомных подлодок
0
521
14:50 31.07.2022
Путин: Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России
0
559
12:50 31.07.2022
В Морской доктрине РФ перечислены основные риски для морской деятельности
0
554

Возврат к списку