Власти Китая пообещали лидеру Тайваня «ускоренный коллапс» и «большую катастрофу»

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Деструктивные действия правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня и ее попытки под прикрытием иностранных политических сил обособить остров от материкового Китая ускорят крах правления главы тайваньской администрации Цай Инвэнь и ввергнут регион в состояние глубокого кризиса, заявил в среду официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

«Мы предупреждаем Цай Инвэнь и ДПП, что их провокации с целью обеспечения так называемой независимости Тайваня при поддержке иностранных сил <…> в итоге ускорят коллапс нынешнего руководства острова, а также ввергнут данный регион в состояние большой катастрофы», — говорится в распространенном заявлении.

Как подчеркнул Ма Сяогуан, Цай Инвэнь и ее окружение «руководствуются узкими личными и корыстными партийными соображениями, торгуя интересами своего народа». «Эти попытки обречены на провал», — заявил официальный представитель.

«Ни одному человеку, ни одной политической силе не стоит недооценивать решимость, с которой Китай будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность», — добавил Ма Сяогуан.