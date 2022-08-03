Власти Китая пообещали лидеру Тайваня «ускоренный коллапс» и «большую катастрофу»
09:50 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Деструктивные действия правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня и ее попытки под прикрытием иностранных политических сил обособить остров от материкового Китая ускорят крах правления главы тайваньской администрации Цай Инвэнь и ввергнут регион в состояние глубокого кризиса, заявил в среду официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.
«Мы предупреждаем Цай Инвэнь и ДПП, что их провокации с целью обеспечения так называемой независимости Тайваня при поддержке иностранных сил <…> в итоге ускорят коллапс нынешнего руководства острова, а также ввергнут данный регион в состояние большой катастрофы», — говорится в распространенном заявлении.
Как подчеркнул Ма Сяогуан, Цай Инвэнь и ее окружение «руководствуются узкими личными и корыстными партийными соображениями, торгуя интересами своего народа». «Эти попытки обречены на провал», — заявил официальный представитель.
«Ни одному человеку, ни одной политической силе не стоит недооценивать решимость, с которой Китай будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность», — добавил Ма Сяогуан.
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