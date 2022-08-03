Госдеп одобрил возможную продажу Эр-Рияду ракет Patriot на $3 млрд

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет Patriot и сопутствующего оборудования на сумму 3,05 млрд долларов. Об этом сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) Министерства обороны США, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

«Предлагаемая сделка будет содействовать внешнеполитическим целям США и целям в сфере национальной безопасности путем повышения безопасности страны-партнера, которая является важной силой для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Персидском заливе», — сказано в сообщении. В нем отмечается, что Эр-Рияд запросил в общей сложности 300 ракет Patriot MIM-104E (GEM-T).