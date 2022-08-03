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НОВОСТИ

Из соображений безопасности будут закрыты школы в приграничных с Украиной районах Белгородской области

09:20 03.08.2022 Источник: РБК

Школы и детские сады в пяти районах Белгородской области, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне, будут временно закрыты, дети продолжат учебу в других учреждениях, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Речь идет о Белгородском и Шебекинском районах, округах Красная Яруга, Грайворон, Борисовка. При этом в четырех других приграничных муниципальных образованиях — Вейделевка, Волоконовка, Валуйки и Ровеньки — учебный год начнется с 1 сентября в привычном формате.  РБК

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