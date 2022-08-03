Часть полос разрушенного ВСУ Антоновского моста в Херсоне восстановлена
09:32 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Часть полос разрушенного в результате обстрелов украинскими войсками Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне восстановлена, сообщил журналистам в среду глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Кобец.
«Работы ведутся по скорейшему восстановлению полос движения автомобильного транспорта. <…> Часть уже отремонтирована, вторая часть — ведется работа по скорейшему восстановлению поверхности моста», — сказал Кобец.
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