Часть полос разрушенного ВСУ Антоновского моста в Херсоне восстановлена

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часть полос разрушенного в результате обстрелов украинскими войсками Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне восстановлена, сообщил журналистам в среду глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Кобец.

«Работы ведутся по скорейшему восстановлению полос движения автомобильного транспорта. <…> Часть уже отремонтирована, вторая часть — ведется работа по скорейшему восстановлению поверхности моста», — сказал Кобец.