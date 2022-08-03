Китай завершит процесс воссоединения с Тайванем — глава МИД КНР

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство КНР определенно завершит процесс национального воссоединения с Тайванем. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении главы МИД, члена Госсовета КНР Ван И в связи с необъявленным визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Тайвань является частью Китая. Реализация национального воссоединения является общей тенденцией и исторической неизбежностью», — сказал он. «Проблема Тайваня возникла тогда, когда страна была слабой и пребывала в хаосе, она определенно завершится по мере возрождения нации», — добавил Ван И.