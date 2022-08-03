Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2»

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998–2005 годах) в условиях непростой ситуации с энергоснабжением ФРГ выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2». Свою точку зрения он высказал в опубликованном в среду интервью изданию «Штерн».

«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод „Северный поток — 2“, — отметил Шрёдер, добавив, что он завершен. „Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами „Северный поток“ [и „Северный поток — 2“] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», — подчеркнул экс-канцлер ФРГ.