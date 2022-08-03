Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2»
10:05 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998–2005 годах) в условиях непростой ситуации с энергоснабжением ФРГ выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2». Свою точку зрения он высказал в опубликованном в среду интервью изданию «Штерн».
«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод „Северный поток — 2“, — отметил Шрёдер, добавив, что он завершен. „Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами „Северный поток“ [и „Северный поток — 2“] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», — подчеркнул экс-канцлер ФРГ.
НОВОСТИ
- 11:20 03.08.2022
- Турбина для Nord Stream готова к работе, РФ должна сказать, «что она ей нужна» — Шольц
- 11:05 03.08.2022
- Почти 70% россиян никогда не отдыхали за границей — опрос
- 11:00 03.08.2022
- В ЛНР при участии Росгвардии уничтожена диверсионная группа ВСУ из шести человек
- 10:32 03.08.2022
- Доступ к ресурсу Госдепа США ShareAmerica ограничен из-за фейков о СВО — Роскомнадзор
- 10:20 03.08.2022
- В Тайбэе заявили, что отреагируют на военную активность Пекина укреплением связей с США
- 10:00 03.08.2022
- Китай завершит процесс воссоединения с Тайванем — глава МИД КНР
- 09:32 03.08.2022
- Часть полос разрушенного ВСУ Антоновского моста в Херсоне восстановлена
- 09:20 03.08.2022
- Из соображений безопасности будут закрыты школы в приграничных с Украиной районах Белгородской области
- 09:05 03.08.2022
- Госдеп одобрил возможную продажу Эр-Рияду ракет Patriot на $3 млрд
- 09:00 03.08.2022
- Власти Китая пообещали лидеру Тайваня «ускоренный коллапс» и «большую катастрофу»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать