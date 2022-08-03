В Тайбэе заявили, что отреагируют на военную активность Пекина укреплением связей с США
10:20 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тайбэй в ответ на усиление военной активности Пекина в районе Тайваньского пролива намерен наращивать свою оборону и укреплять взаимодействие с США. Об этом заявило в среду на своем официальном сайте тайваньское внешнеполитическое ведомство.
«В нынешней ситуации правительство, помимо наращивания оборонных возможностей, также будет поддерживать тесные контакты и взаимодействие с США и другими близкими по взглядам странами, совместно защищать основанный на правилах международный порядок, избегать наращивания эскалации в регионе, поддерживать мир, стабильность и процветание в Тайваньском проливе, а также во всем Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.
Внешнеполитическое ведомство острова заявило, что Пекин своей военной активностью в районе «бросил вызов мировому порядку, нарушил мир и стабильность в Тайваньском проливе». Особую обеспокоенность в Тайбэе вызвал запрет властей в Пекине на вхождение в зоны проведения учений для иностранных самолетов и судов, говорится в сообщении. Это, по мнению ведомства, серьезно влияет на международную торговлю и логистику.
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