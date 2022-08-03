В ЛНР при участии Росгвардии уничтожена диверсионная группа ВСУ из шести человек

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диверсионная группа ВСУ в количестве шести человек уничтожена при участии военнослужащих Росгвардии в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

«В ЛНР спецназовцы Росгвардии вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой противника. После огневого контакта противник отошел в лесной массив. Росгвардейцы обнаружили отступивших националистов с помощью беспилотного летательного аппарата и передали координаты на командный пункт. По выявленным целям армейская артиллерия нанесла удар. После этого спецназовцы Росгвардии досмотрели местность и обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что рядом с телами обнаружены ПЗРК, гранатомет РПГ-7 и гранатомет иностранного производства, более 2 кг тротила, выстрелы ПГ-7, около 400 гранат, патронов и взрывателей, радиостанции иностранного производства, автоматы Калашникова, а также амуниция и экипировка.