0
0
55
НОВОСТИ

В ЛНР при участии Росгвардии уничтожена диверсионная группа ВСУ из шести человек

11:00 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диверсионная группа ВСУ в количестве шести человек уничтожена при участии военнослужащих Росгвардии в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

«В ЛНР спецназовцы Росгвардии вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой противника. После огневого контакта противник отошел в лесной массив. Росгвардейцы обнаружили отступивших националистов с помощью беспилотного летательного аппарата и передали координаты на командный пункт. По выявленным целям армейская артиллерия нанесла удар. После этого спецназовцы Росгвардии досмотрели местность и обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что рядом с телами обнаружены ПЗРК, гранатомет РПГ-7 и гранатомет иностранного производства, более 2 кг тротила, выстрелы ПГ-7, около 400 гранат, патронов и взрывателей, радиостанции иностранного производства, автоматы Калашникова, а также амуниция и экипировка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 03.08.2022
Турбина для Nord Stream готова к работе, РФ должна сказать, «что она ей нужна» — Шольц
0
20
11:05 03.08.2022
Почти 70% россиян никогда не отдыхали за границей — опрос
0
63
10:32 03.08.2022
Доступ к ресурсу Госдепа США ShareAmerica ограничен из-за фейков о СВО — Роскомнадзор
0
102
10:20 03.08.2022
В Тайбэе заявили, что отреагируют на военную активность Пекина укреплением связей с США
0
128
10:05 03.08.2022
Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2»
0
152
10:00 03.08.2022
Китай завершит процесс воссоединения с Тайванем — глава МИД КНР
0
168
09:32 03.08.2022
Часть полос разрушенного ВСУ Антоновского моста в Херсоне восстановлена
0
210
09:20 03.08.2022
Из соображений безопасности будут закрыты школы в приграничных с Украиной районах Белгородской области
0
202
09:05 03.08.2022
Госдеп одобрил возможную продажу Эр-Рияду ракет Patriot на $3 млрд
0
229
09:00 03.08.2022
Власти Китая пообещали лидеру Тайваня «ускоренный коллапс» и «большую катастрофу»
0
217

Возврат к списку