Шредер назвал «мудрым» решение Меркель и Штайнмайера не допустить членство Украины в НАТО

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998–2005 гг.) заявил, что экс-глава правительства ФРГ Ангела Меркель (2005–2021 гг.) и занимавший в то время пост министра иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приняли «мудрое решение» на саммите НАТО в 2008 году о недопущении вступления Украины в альянс. Свою точку зрения он высказал в опубликованном в среду интервью изданию «Штерн».

«Членство Украины в НАТО — благо, кто этому помешал на саммите НАТО в 2008 году? Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер», — отметил Шрёдер. «Это было мудрое решение, и даже господин [президент Украины Владимир] Зеленский сказал, что есть альтернатива, такая как вооруженный нейтралитет Украины без членства в НАТО, как у Австрии», — добавил он.