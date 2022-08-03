Шредер назвал «мудрым» решение Меркель и Штайнмайера не допустить членство Украины в НАТО
11:32 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998–2005 гг.) заявил, что экс-глава правительства ФРГ Ангела Меркель (2005–2021 гг.) и занимавший в то время пост министра иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приняли «мудрое решение» на саммите НАТО в 2008 году о недопущении вступления Украины в альянс. Свою точку зрения он высказал в опубликованном в среду интервью изданию «Штерн».
«Членство Украины в НАТО — благо, кто этому помешал на саммите НАТО в 2008 году? Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер», — отметил Шрёдер. «Это было мудрое решение, и даже господин [президент Украины Владимир] Зеленский сказал, что есть альтернатива, такая как вооруженный нейтралитет Украины без членства в НАТО, как у Австрии», — добавил он.
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