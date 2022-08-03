В России выявили 14 638 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 638 против 9 560 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Таким образом, число заболевших ковидом за сутки оказалось максимальным с 6 апреля, когда был выявлен 14 661 инфицированный. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 636 741 случай заражения.
Число летальных исходов за последние сутки составило 43 против 48 днем ранее, всего с начала пандемии умерли 382 560 человек. Количество случаев выздоровления за сутки впервые с 30 апреля превысило 10 тыс. и составило 10 266, всего количество случаев выздоровления с начала пандемии выросло до 18 000 314.
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