В России выявили 14 638 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 638 против 9 560 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число заболевших ковидом за сутки оказалось максимальным с 6 апреля, когда был выявлен 14 661 инфицированный. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 636 741 случай заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 43 против 48 днем ранее, всего с начала пандемии умерли 382 560 человек. Количество случаев выздоровления за сутки впервые с 30 апреля превысило 10 тыс. и составило 10 266, всего количество случаев выздоровления с начала пандемии выросло до 18 000 314.