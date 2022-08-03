РФ вступила в острую фазу противоборства с альянсом недружественных стран — МИД

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вступила в острую фазу противостояния с альянсом недружественных государств, который возглавляет США. Об этом говорится в статье директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина, размещенной в среду на сайте журнала «Международная жизнь».

«Россия вступила в острую фазу противоборства с агрессивным альянсом недружественных государств, возглавляемым США. Цель противника — нанести нашей стране стратегическое поражение, устранив ее как геополитического конкурента», — говорится в статье.