В Москве выявили 5 720 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 5 720 против 2 765 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Число заболевших ковидом за сутки в городе оказалось максимальным с 20 февраля, когда было выявлено 6 388 инфицированных. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 834 464 случая заражения.