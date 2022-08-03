В Москве выявили 5 720 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 5 720 против 2 765 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.
Число заболевших ковидом за сутки в городе оказалось максимальным с 20 февраля, когда было выявлено 6 388 инфицированных. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 834 464 случая заражения.
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