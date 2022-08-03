Китай предупредил Бербок о последствиях опрометчивых заявлений по Тайваню — МИД

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти предупреждают министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок о последствиях опрометчивых заявлений по Тайваню, не соответствующих реальным фактам. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Недавние высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок [по тайваньскому вопросу] не соответствуют действительности, — сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о том, как в условиях усиливающейся напряженности в регионе Пекин относится к перспективам оказания поддержки Тайбэю Германией в соответствии с заявлением Бербок. — Нарушение принципа „одного Китая“ может подорвать двусторонние отношения [ФРГ] с Китаем. Мы надеемся, что германская сторона займет объективную и правильную позицию по Тайваню».