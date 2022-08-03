Сертификация Nord Stream — 2 прекращена, есть другие мощности для поставок газа — Шольц
13:00 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил, что уже сейчас есть достаточно мощностей для поставок газа в Европу. Так он ответил на вопрос о том, реалистичен ли вариант, при котором будет запущен трубопровод «Северный поток — 2».
«Процесс сертификации был завершен по понятным причинам», — заявил он в среду в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур при посещении производственной площадки компании Siemens Energy («Сименс энерджи»). «Есть достаточно мощности у „Северного потока — 1“. Недостатка нет», — сказал Шольц.
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