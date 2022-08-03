0
0
161
НОВОСТИ

РФ интересует сотрудничество со всеми соседями, но без односторонних уступок — МИД

13:05 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия заинтересована во взаимодействии со всеми соседями, но не ценой односторонних уступок. Об этом говорится в статье директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина, размещенной в среду на сайте журнала «Международная жизнь».

«Российским интересам, безусловно, отвечает конструктивное взаимодействие со всеми соседями, в том числе в Евро-Атлантике. К этой цели нужно стремиться. Но не ценой односторонних уступок — тем более уступок тем, кто открыто объявляет Россию главной угрозой, о чем говорится в Стратегической концепции НАТО, принятой в конце июня 2022 года на саммите в Мадриде, — говорится в статье. — В таких условиях сотрудничество с недружественными государствами возможно только на разовой, транзакционной основе — оно может осуществляться лишь там, где это выгодно России и где не существует приемлемой альтернативы».

По словам Дробинина, «аргумент, что размолвка с Европой выгодна англосаксам, верен лишь отчасти — в той мере, в которой „у руля“ ключевых европейских государств остаются политики-атлантисты». «Внутренние трансформации европейских обществ и социально-экономических систем необязательно законсервируют существующий политический расклад», — указал дипломат.

По его мнению, «тяга к стратегической автономии у Европы по-прежнему сильна, национально-ориентированные партии и движения пользуются растущей популярностью». «Практический вызов для России — предложить Европе формулу будущего сотрудничества, которая, с одной стороны, поддержала бы автономистские устремления европейцев, а с другой — гарантировала, что с европейского направления не будут исходить угрозы безопасности нашей страны в какой-либо сфере: военной, экономической, технологической, культурно-гуманитарной и так далее», — считает Дробинин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

14:12 03.08.2022
РФ готова урегулировать ситуацию на Украине дипломатически, но на своих условиях — Песков
0
55
14:00 03.08.2022
Чубайс, госпитализированный на Сардинии, беседовал с местным прокурором - СМИ
0
80
13:32 03.08.2022
«Западная тройка» отказалась работать над созывом саммита «пятерки» СБ ООН — МИД РФ
0
143
13:20 03.08.2022
Первому сухогрузу с украинским зерном разрешен проход через Босфор — Минобороны Турции
0
138
13:00 03.08.2022
Сертификация Nord Stream — 2 прекращена, есть другие мощности для поставок газа — Шольц
0
177
12:32 03.08.2022
Китай предупредил Бербок о последствиях опрометчивых заявлений по Тайваню — МИД
0
218
12:20 03.08.2022
В Москве выявили 5 720 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
182
12:05 03.08.2022
РФ вступила в острую фазу противоборства с альянсом недружественных стран — МИД
0
269
12:00 03.08.2022
В России выявили 14 638 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
210
11:32 03.08.2022
Шредер назвал «мудрым» решение Меркель и Штайнмайера не допустить членство Украины в НАТО
0
281

Возврат к списку