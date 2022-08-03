РФ интересует сотрудничество со всеми соседями, но без односторонних уступок — МИД
13:05 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия заинтересована во взаимодействии со всеми соседями, но не ценой односторонних уступок. Об этом говорится в статье директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина, размещенной в среду на сайте журнала «Международная жизнь».
«Российским интересам, безусловно, отвечает конструктивное взаимодействие со всеми соседями, в том числе в Евро-Атлантике. К этой цели нужно стремиться. Но не ценой односторонних уступок — тем более уступок тем, кто открыто объявляет Россию главной угрозой, о чем говорится в Стратегической концепции НАТО, принятой в конце июня 2022 года на саммите в Мадриде, — говорится в статье. — В таких условиях сотрудничество с недружественными государствами возможно только на разовой, транзакционной основе — оно может осуществляться лишь там, где это выгодно России и где не существует приемлемой альтернативы».
По словам Дробинина, «аргумент, что размолвка с Европой выгодна англосаксам, верен лишь отчасти — в той мере, в которой „у руля“ ключевых европейских государств остаются политики-атлантисты». «Внутренние трансформации европейских обществ и социально-экономических систем необязательно законсервируют существующий политический расклад», — указал дипломат.
По его мнению, «тяга к стратегической автономии у Европы по-прежнему сильна, национально-ориентированные партии и движения пользуются растущей популярностью». «Практический вызов для России — предложить Европе формулу будущего сотрудничества, которая, с одной стороны, поддержала бы автономистские устремления европейцев, а с другой — гарантировала, что с европейского направления не будут исходить угрозы безопасности нашей страны в какой-либо сфере: военной, экономической, технологической, культурно-гуманитарной и так далее», — считает Дробинин.
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