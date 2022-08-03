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Первому сухогрузу с украинским зерном разрешен проход через Босфор — Минобороны Турции

13:20 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Турции по итогам досмотра сухогруза Razoni («Рацони») в среду сообщило, что ему разрешен проход через пролив Босфор.

«Проверка совместной инспекционной группы завершена. Сухогруз Razoni, перевозящий 27 тыс. тонн кукурузы в Ливан, в ближайшее время войдет в Босфор», — говорится в сообщении министерства.

Представители стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ) в среду в течение 1,5 часов проводили досмотр сухогруза с украинским зерном, который бросил якорь вблизи пролива Босфор.

Делегация из 20 представителей Турции, России, Украины и ООН, входящих в СКЦ, проверили документы экипажа, документацию на перевозимый груз, провели осмотр сухогруза.

Сухогруз Razoni («Рацони») под флагом Сьерра-Леоне, груженный почти 27 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одессы в понедельник утром. К якорной стоянке у стамбульского района Сарыер он прибыл в 21:00 во вторник.

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