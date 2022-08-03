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Чубайс, госпитализированный на Сардинии, беседовал с местным прокурором - СМИ

14:00 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние экс-спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, который был госпитализирован в клинику Mater Olbia («Матер Ольбия») на Сардинии, улучшается. Об этом в среду сообщила местная газета «Унионе Cарда».

Как утверждает издание, после его госпитализации инцидентом якобы заинтересовались итальянские спецслужбы. При этом результаты анализов Чубайса еще ожидаются, они были предположительно отправлены в лабораторию в городе Парма, отмечает газета. По ее сведениям, с Чубайсом разговаривал местный прокурор Грегорио Капассо.

В понедельник газета «Репубблика» выступила с утверждением, что Чубайс почувствовал первые симптомы недомогания во время отдыха на курорте Коста-Смеральда на Сардинии. Врачам Чубайс пожаловался, что ему «трудно двигать руками и ногами», отмечало издание. Газета также утверждала, что полиция якобы задействовала своих специалистов для проведения тестов, чтобы выяснить, не идет ли речь об отравлении. При этом источники агентства АНСА указывали, что ни специалисты полиции, ни другие представители правоохранительных органов не проводили никаких тестов в доме Чубайса на Сардинии. Источник британской газеты «Файнэншл таймс» сообщал, что Чубайс не думает, что его отравили.

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