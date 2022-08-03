0
0
59
НОВОСТИ

РФ готова урегулировать ситуацию на Украине дипломатически, но на своих условиях — Песков

14:12 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия была и остается готовой решать украинскую проблему дипломатическим путем. Но Москва будет это делать на своих условиях, и они так или иначе будут выполнены, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем — на своих условиях. Здесь просто уместно еще раз напомнить, что эти условия были согласованы в Стамбуле. И они были согласованы обеими сторонами — переговорщиками России и Украины», — указал он.

Представитель Кремля напомнил, что позже Киев отказался от этого согласования и ушел с переговорного трека. «И да, Россия готова [к переговорам]. Наши условия прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены», — подытожил Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

14:00 03.08.2022
Чубайс, госпитализированный на Сардинии, беседовал с местным прокурором - СМИ
0
80
13:32 03.08.2022
«Западная тройка» отказалась работать над созывом саммита «пятерки» СБ ООН — МИД РФ
0
143
13:20 03.08.2022
Первому сухогрузу с украинским зерном разрешен проход через Босфор — Минобороны Турции
0
138
13:05 03.08.2022
РФ интересует сотрудничество со всеми соседями, но без односторонних уступок — МИД
0
158
13:00 03.08.2022
Сертификация Nord Stream — 2 прекращена, есть другие мощности для поставок газа — Шольц
0
177
12:32 03.08.2022
Китай предупредил Бербок о последствиях опрометчивых заявлений по Тайваню — МИД
0
218
12:20 03.08.2022
В Москве выявили 5 720 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
182
12:05 03.08.2022
РФ вступила в острую фазу противоборства с альянсом недружественных стран — МИД
0
269
12:00 03.08.2022
В России выявили 14 638 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
210
11:32 03.08.2022
Шредер назвал «мудрым» решение Меркель и Штайнмайера не допустить членство Украины в НАТО
0
281

Возврат к списку