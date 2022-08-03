РФ готова урегулировать ситуацию на Украине дипломатически, но на своих условиях — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия была и остается готовой решать украинскую проблему дипломатическим путем. Но Москва будет это делать на своих условиях, и они так или иначе будут выполнены, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем — на своих условиях. Здесь просто уместно еще раз напомнить, что эти условия были согласованы в Стамбуле. И они были согласованы обеими сторонами — переговорщиками России и Украины», — указал он.

Представитель Кремля напомнил, что позже Киев отказался от этого согласования и ушел с переговорного трека. «И да, Россия готова [к переговорам]. Наши условия прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены», — подытожил Песков.