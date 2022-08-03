Андрей Воробьев: В ЖК «Гусарская баллада» Одинцовского округа Подмосковья построят детский сад и школу

14:30

Фото Павла Попова



К декабрю в ЖК «Гусарская баллада» Одинцовского округа Подмосковья построят детский сад, а к сентябрю следующего года - школу. Работы ведутся за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов в рамках национального проекта «Образование». Задействовано порядка 240 рабочих. Губернатор Московской областипроверил ход строительства этих двух долгожданных для жителей объектов.

«Гусарская баллада» расположена в 12 км от МКАД, это один из крупных жилых комплексов Подмосковья. Застройщик не смог своевременно сдать дома - обязательства по завершению масштабного строительства взяла на себя Московская область. Все запланированные по проекту 29 МКД были введены в 2018 году. Сейчас здесь проживает около 20 тыс. человек, однако существует дефицит мест в образовательные учреждения.

«Когда новые микрорайоны растут, заселяются, но по каким-то недоразумениям нет школы, поликлиники, того, что составляет важную часть жизни, это доставляет неудобства. Мы сейчас восполняем тот дефицит, который был. Здесь будет школа с 1 сентября 2023 года, а детский сад начнет работать с января 2023 года и снимет очень важную потребность, которую испытывают все те, кто живут вокруг, - сказал Андрей Воробьёв. – У нас большая программа строительства школ. Это запрос жителей. Сады, школы является нашим приоритетом».

Новые детский сад и школа будут располагаться рядом друг с другом, они сформируют многофункциональный образовательный кластер. Дошкольное учреждение планировали сдать в сентябре 2023 года, но сделают это досрочно - к новому году.

Детсад рассчитан на 400 малышей. В 3-этажном здании разместятся игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой, спортом, хореографией и творчеством, а также пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты. На улице - игровые площадки, теневые навесы, территорию благоустроят и озеленят.

Объект готов уже на треть. На данный момент завершены работы по устройству монолитного каркаса здания. Продолжается устройство гидроизоляции кровли, ведутся электромонтажные работы, а также отделочные на 2-3 этажах и в подвальной части. Выполняется монтаж внутренних инженерных систем, наружных коммуникаций.

«На сегодняшний момент у нас уже этап завершения строительства, переходим к отделочным работам. Сложностей никаких нет – в этом году построим, а в следующем уже запустим детский сад, который очень нужен для большого микрорайона. Мы сдвинули срок на полгода раньше, все успеваем, - рассказал первый вице-президент компании-подрядчика АО «МСУ-1» Илья Демидов. - Вместе с министерством строительства Московской области мы вовремя проработали вопрос об обеспечении оборудованием и материалами, которые не попадают под санкции».

Сейчас в ЖК «Гусарская баллада» работают 2 детсада – они рассчитаны в сумме на 260 человек, а посещают их вдвое больше. Открытие нового дошкольного образовательно учреждения снизит очередность для детей.

«Важная деталь – мы научились сдавать объекты досрочно. Выросла и культура строительства. Все материалы здесь отечественные, у нас нет перебоя с поставками, мы ушли от «мокрых процессов» и экономим до полугода на больших объектах, - сказал Андрей Воробьёв. - Каждый объект у нас оцифрован. Стройнадзор проверяет своевременное выполнение этапов – фундамент, монолит, «инженерка», отделка, благоустройство. И если где-то строительная компания задерживается, то ей делают замечание и проводят «разбор полетов». У нас также ведется постоянное видеонаблюдение. Это всем понятная технология, и когда она работает, то детский сад и школа будет строиться не три года, а 18 месяцев».

В ЖК «Гусарская баллада» нет ни одной школы. Родители вынуждены отправлять своих детей на учебу в Лесной городок, поселок ВНИИССОК и другие школы. Некоторым приходится учиться во вторую смену.

Строящаяся школа будет одной из самых большой в Московской области – она рассчитана на 2200 мест. Четверть здания уже возвели. Сейчас выполняются монолитные, кровельные, электромонтажные работы, устройство перегородок.

Сдать объект планируют в августе 2023-го. В 4-этажном здании разместятся учебные классы начальной, основной и старшей школ, помещения для групп продленного дня. Здесь также будут 2 спортзала, актовый зал на 600 мест, пищеблок на 800 посетителей, библиотека с IT-зоной, лаборантские и мастерские.

На территории школы будут стадион с футбольным полем, зоны для спорта, игр и отдыха. Перед главным входом - площадка для общешкольных мероприятий. В рамках благоустройства школьный двор будет связан с жилой застройкой сетью пешеходных дорожек. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут безбарьерную среду.