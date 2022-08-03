Украина называет РФ агрессором, а сама принимает у нее деньги за транзит газа — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина продолжает исправно принимать от России деньги за транзит российского газа в Европу, подчеркнул в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем украинцам платить за транзит по работающей единственной ветке. Агрессор агрессором, а деньги [украинцы] принимают и оплата проходит», — сказал представитель Кремля.