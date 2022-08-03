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НОВОСТИ

Правовой статус Херсонщины определяется ее нахождением под контролем РФ — глава ВГА

15:12 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Статус Херсонской области сейчас определяется исходя из того, что она находится под контролем ВС РФ, а не формальной принадлежностью — в том числе это позволило обеспечить зарплаты бюджетникам и социальные выплаты, заявил журналистам в среду глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

«Это [Херсонская область] — территория, которая находится под контролем вооруженных сил РФ, и правовой статус строится на этой платформе. Врачи, педагоги, работники коммунальной и бюджетной сфер, пенсионеры и все люди, которые есть в сетке для получения социальных выплат — мы утвердили уже указами эти социальные выплаты как в РФ — мы их называем бюджетниками. Но это наши бюджетники уже», — сказал Сальдо.

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