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НОВОСТИ

Украина отзывает своих военнослужащих из Косова

15:32 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина отзывает свой контингент из Международных сил безопасности под эгидой НАТО в Косове. Об этом в среду сообщили в командовании Объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на запрос РБК-Украина.

«По состоянию на сегодня в Косове, Республика Сербия, находится национальный контингент Вооруженных сил Украины в составе 40 военнослужащих», — цитирует издание командование ВСУ. В настоящее время, говорится в сообщении, проводятся мероприятия по их возвращению в Украину на основании указа президента от 7 марта 2022 года № 114 «Об отзыве национального контингента и национального персонала, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности».

«Возвращение национального контингента будет означать временное прекращение его участия в миссии KFOR (Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии — прим. ТАСС)», — уточнили в командовании Объединенных сил.

31 июля 2022 года ситуация в Косове и Метохии резко обострилась. К эпицентру событий были стянуты полицейские и служащие Международных сил безопасности в Косове (КФОР), действующих под эгидой НАТО.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств — членов Евросоюза.

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