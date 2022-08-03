Украина препятствует поставкам газа РФ в Европу под надуманным предлогом — Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина создает препятствия для поставок российского газа в Европу под абсолютно надуманным предлогом, сообщил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Говоря о причинах сокращения поставок российского газа в Европу, представитель Кремля заметил, что «поляки санкционировали нитку Ямал — Европа, Украина остановила одну из двух веток абсолютно под надуманным предлогом». Песков напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин в Тегеране уже разъяснял эти причины.