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НОВОСТИ

Украина препятствует поставкам газа РФ в Европу под надуманным предлогом — Песков

16:00 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина создает препятствия для поставок российского газа в Европу под абсолютно надуманным предлогом, сообщил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Говоря о причинах сокращения поставок российского газа в Европу, представитель Кремля заметил, что «поляки санкционировали нитку Ямал — Европа, Украина остановила одну из двух веток абсолютно под надуманным предлогом». Песков напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин в Тегеране уже разъяснял эти причины.

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