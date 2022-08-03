Не менее 27 истребителей Китая зашли в зону ПВО Тайваня — данные Тайбэя
17:00 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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