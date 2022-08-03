Не менее 27 истребителей Китая зашли в зону ПВО Тайваня — данные Тайбэя

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 27 истребителей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в среду зашли в так называемую опознавательную зону ПВО Тайваня на фоне завершения визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Об этом сообщило на своем сайте оборонное ведомство острова.