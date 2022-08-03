Финская таможня изымает у россиян дроны как товары «двойного назначения» — ТВ
17:12 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финская таможня изымает у выезжающих из республики россиян дроны, беспилотники с сонарами и навигационные устройства, так как они, по ее мнению, являются товарами «двойного назначения». Об этом в среду сообщает телеканал «Юле» со ссылкой на данные таможни Финляндии.
«В период усиленного контроля, введенного после снятия Россией ограничений на пересечение сухопутной границы, у некоторых туристов были обнаружены товары, которые могут способствовать укреплению российского промышленного и военного потенциала, например, средства навигации», — заявили представитель таможни Микко Гренберг.
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