Финская таможня изымает у россиян дроны как товары «двойного назначения» — ТВ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финская таможня изымает у выезжающих из республики россиян дроны, беспилотники с сонарами и навигационные устройства, так как они, по ее мнению, являются товарами «двойного назначения». Об этом в среду сообщает телеканал «Юле» со ссылкой на данные таможни Финляндии.

«В период усиленного контроля, введенного после снятия Россией ограничений на пересечение сухопутной границы, у некоторых туристов были обнаружены товары, которые могут способствовать укреплению российского промышленного и военного потенциала, например, средства навигации», — заявили представитель таможни Микко Гренберг.