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На муниципальных выборах в Москве будут новые правила формирования списков онлайн-избирателей

17:35 03.08.2022

На выборах муниципальных депутатов в сентябре у москвичей будет возможность волеизъявления через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Однако в этом году правила формирования списков избирателей изменились. Как именно, рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко журналисту Владимиру Соловьеву.

Теперь списки избирателей будут формироваться в электронном формате. Каким образом голосовать – традиционно на избирательном участке или онлайн – москвичи решат непосредственно перед самим голосованием в любой из дней с 9 по 11 сентября.

«Списки избирателей будут синхронизироваться в онлайне», – отметил Герман Клименко в своем телеграм-канале.

Это значительно упростит работу членам избирательной комиссии. Теперь им не придется сверяться с бумажными списками, а можно будет просто проверять избирателей по единой электронной базе через личные компьютеры, куда все изменения будут вноситься онлайн.

IT-эксперт также добавил, что система онлайн-голосования – полностью отечественная разработка.

Напомним, выборы муниципальных депутатов пройдут в 125 районах Москвы. Для участия в дистанционном голосовании избирателям понадобится только полная учётная запись на портале mos.ru. Ее можно создать до 30 августа. Подробная инструкция по регистрации на участие в онлайн-выборах представлена здесь.

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