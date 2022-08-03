Киев сам настоял на том, чтобы пленные «Азова» были размещены в изоляторе Еленовки — МО РФ
17:40 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина настояла на том, чтобы военнопленные были размещены в исправительной колонии № 120 в Еленовке, по которой затем был нанесен удар американскими РСЗО HIMARS, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.
«Обращаю ваше внимание на анализ хронологии событий. 20 мая 2022 года сдавшиеся в плен военнослужащие нацполка „Азов“ (запрещен в России, признан террористическим) были доставлены в СИЗО населенного пункта Еленовка. Украинская сторона настояла именно на этом месте содержания пленных», — сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.
НОВОСТИ
- 19:10 03.08.2022
- "Газпром" заявил о невозможности поставки двигателя для "Северного потока" из-за санкций
- 17:35 03.08.2022
- На муниципальных выборах в Москве будут новые правила формирования списков онлайн-избирателей
- 17:12 03.08.2022
- Финская таможня изымает у россиян дроны как товары «двойного назначения» — ТВ
- 17:00 03.08.2022
- Не менее 27 истребителей Китая зашли в зону ПВО Тайваня — данные Тайбэя
- 16:35 03.08.2022
- Андрей Воробьев: Реконструкцию улицы Чистяковой в Одинцовском округе Подмосковья завершим на полгода раньше срока
- 16:32 03.08.2022
- Зеленский предложил легализовать на Украине однополые браки
- 16:27 03.08.2022
- Эксперт Минцифры назвал онлайн-голосование конкурентным преимуществом Москвы в сфере IT
- 16:12 03.08.2022
- Годовая инфляция в Турции приблизилась к 80%
- 16:00 03.08.2022
- Украина препятствует поставкам газа РФ в Европу под надуманным предлогом — Песков
- 15:32 03.08.2022
- Украина отзывает своих военнослужащих из Косова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать