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Киев сам настоял на том, чтобы пленные «Азова» были размещены в изоляторе Еленовки — МО РФ

17:40 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина настояла на том, чтобы военнопленные были размещены в исправительной колонии № 120 в Еленовке, по которой затем был нанесен удар американскими РСЗО HIMARS, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Обращаю ваше внимание на анализ хронологии событий. 20 мая 2022 года сдавшиеся в плен военнослужащие нацполка „Азов“ (запрещен в России, признан террористическим) были доставлены в СИЗО населенного пункта Еленовка. Украинская сторона настояла именно на этом месте содержания пленных», — сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

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