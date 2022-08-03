0
0
134
НОВОСТИ

"Газпром" заявил о невозможности поставки двигателя для "Северного потока" из-за санкций

19:10 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС, Великобритании, сообщил «Газпром».

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС „Портовая“ невозможной», — отметили в компании.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 03.08.2022
МО РФ: Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента в Нагорном Карабахе
0
101
19:50 03.08.2022
Генсек ООН: Нефтяные и газовые компании делают рекордные прибыли от нынешнего энергетического кризиса
0
107
19:30 03.08.2022
Столтенберг: КФОР НАТО в Косове готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой
0
130
17:40 03.08.2022
Киев сам настоял на том, чтобы пленные «Азова» были размещены в изоляторе Еленовки — МО РФ
0
272
17:35 03.08.2022
На муниципальных выборах в Москве будут новые правила формирования списков онлайн-избирателей
0
226
17:12 03.08.2022
Финская таможня изымает у россиян дроны как товары «двойного назначения» — ТВ
0
355
17:00 03.08.2022
Не менее 27 истребителей Китая зашли в зону ПВО Тайваня — данные Тайбэя
0
282
16:35 03.08.2022
Андрей Воробьев: Реконструкцию улицы Чистяковой в Одинцовском округе Подмосковья завершим на полгода раньше срока
0
271
16:32 03.08.2022
Зеленский предложил легализовать на Украине однополые браки
0
285
16:27 03.08.2022
Эксперт Минцифры назвал онлайн-голосование конкурентным преимуществом Москвы в сфере IT
0
279

Возврат к списку