"Газпром" заявил о невозможности поставки двигателя для "Северного потока" из-за санкций

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС, Великобритании, сообщил «Газпром».

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС „Портовая“ невозможной», — отметили в компании.