Столтенберг: КФОР НАТО в Косове готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные силы безопасности в Косове (КФОР), действующие под эгидой НАТО, готовы вмешаться в ситуацию в регионе, если стабильность окажется под угрозой. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогем переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

«КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН», — написал он в «Твиттере».