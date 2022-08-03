Столтенберг: КФОР НАТО в Косове готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой
19:30 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН», — написал он в «Твиттере».
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