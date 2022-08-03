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Генсек ООН: Нефтяные и газовые компании делают рекордные прибыли от нынешнего энергетического кризиса

19:50 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все страны должны обложить налогом сверхприбыль нефтегазовых компаний, полученную ими из-за энергетического кризиса. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции, посвященной третьему докладу Группы глобального реагирования на продовольственный, энергетический и финансовые кризисы.

«Аморально, что нефтяные и газовые компании делают рекордные прибыли от нынешнего энергетического кризиса за счет беднейшего населения и сообществ. Общая прибыль крупнейших энергокомпаний за первый квартал этого года составила около 100 млрд долларов, — сказал Гутерриш. — Я призываю все правительства обложить налогом эти чрезмерные прибыли и использовать средства для поддержки людей, оказавшихся в наиболее уязвимом положении в эти сложные времена».

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