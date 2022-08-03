МО РФ: Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента в Нагорном Карабахе

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обострение обстановки отмечается в зоне ответственности Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в среду в Минобороны РФ.

«Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента. В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня. Командованием Российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки», — говорится в информационном бюллетене военного ведомства РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.