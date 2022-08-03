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МО РФ: Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента в Нагорном Карабахе

20:00 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обострение обстановки отмечается в зоне ответственности Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в среду в Минобороны РФ.

«Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента. В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня. Командованием Российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки», — говорится в информационном бюллетене военного ведомства РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

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