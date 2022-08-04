США хотят подписать с Россией новый документ на замену ДСНВ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США хотели бы начать переговоры с Россией по замене Договора об СНВ, истекающего в 2026 году, но конкретных сроков возобновления диалога в этой области нет. Об этом заявила в среду на брифинге заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"Мы достигли прогресса, две крупнейшие ядерные державы сократили свои ядерные арсеналы. Это работа, которую мы делали в течение нескольких лет, - сказала она. - Мы надеемся получить новое соглашение. Новый Договор об СНВ истекает в 2026 году. Мы хотим вернуться за стол переговоров и начать диалог с Россией".

"Как только они [Россия] будут действовать добросовестно <…>, у нас нет конкретных сроков, когда это произойдет. Но это параметры, которые мы рассматриваем. Но у нас нет ничего дополнительного на этот счет", - отметила Дженкинс.

"У нас есть желание, видение, но мы также вынуждены иметь дело с нынешней атмосферой безопасности", - сказала она. "Мы должны продолжать работать над этим в данном процессе", - добавила замгоссекретаря.