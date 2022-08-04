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Армия КНР приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами вокруг Тайваня

09:05 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народно-осободительная армия Китая (НОАК) в четверг приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, учения начались в 12:00 по местному времени (07:00 мск) и продлятся до полудня 7 августа.

Как сообщило ранее Центральное информационное агентство Тайваня, три из шести районов учений НОАК накладываются на акватории, которые администрация острова считает своими территориальными водами: одна такая зона к юго-западу от острова, а две других — возле его северо-западного побережья.

Как сообщила накануне китайская газета «Глобал таймс», в учениях примут участие истребители J-20 («Цзянь-20») и J-11, стратегические бомбардировщики H-6K («Хун-6-кей»), эсминцы проекта 052D («052-ди»), корветы 056А («056-эй»). Кроме того, НОАК будут применять баллистические ракеты малой дальности DF-11 («Дунфэн-11»), гиперзвуковые комплексы DF-17. Как отмечает газета, ожидается, что во время этих учений ракеты с обычной боевой частью впервые пролетят непосредственно над Тайванем, чтобы поразить условные цели к востоку от его побережья. НОАК будет отрабатывать задачи по блокированию акваторий, ведению боевых действий на море и в воздухе.

Как отметили эксперты, пять из шести зон учений находятся к востоку от так называемой срединной линии в Тайваньском проливе, которая выполняет роль условной границы между материком и островом. «Это означает, что существование этой линии отвергнуто прямыми действиями НОАК», — приводит газета слова китайского военного эксперта Чжан Сюэфэна.

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