Индия и США проведут в октябре маневры близ индийско-китайской границы — СМИ
09:32 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие Индии и США намерены провести в октябре двухнедельные совместные маневры в индийских горах. Как сообщает в четверг информационное агентство ИАНС со ссылкой на источники в индийском Минобороны, маневры пройдут менее чем в 100 км от линии фактического контроля, разделяющей Индию и Китай.
Агентство отмечает, что эти учения состоятся на фоне растущей напряженности в отношениях с КНР. Местом проведения маневров «Юдх абхьяс — 2022» (можно перевести с санскрита как «Наука сражения») станет горный район Аули в штате Уттаракханд. Планируется, что они состоятся с 14 по 31 октября.
«Индийская сторона продемонстрирует свои стратегии ведения боевых действий на большой высоте, а США покажут ряд приемов, которые можно использовать в таких ситуациях», — приводит агентство слова источника.
Совместные индийско-американские маневры «Юдх абхьяс» проходят регулярно на территории двух стран. Предыдущие были проведены в октябре 2021 года на Аляске в США.
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