Япония намерена сохранить свое участие в проекте «Сахалин-2» — министр

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония желает сохранить свое участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» на фоне выхода постановления правительства РФ о создании нового оператора проекта. Об этом заявил в четверг ее министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

«Нет никаких изменений в том, что мы хотим сохранить наши права и интересы (в проекте — прим. ТАСС)», — приводит его слова агентство Киодо.