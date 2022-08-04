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НОВОСТИ

Япония намерена сохранить свое участие в проекте «Сахалин-2» — министр

10:00 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония желает сохранить свое участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» на фоне выхода постановления правительства РФ о создании нового оператора проекта. Об этом заявил в четверг ее министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

«Нет никаких изменений в том, что мы хотим сохранить наши права и интересы (в проекте — прим. ТАСС)», — приводит его слова агентство Киодо.

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