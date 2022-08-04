Российская ПВО отразила очередную попытку ВСУ нанести удар по мосту в Херсоне — власти

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг отразила очередную попытку украинских военных нанести удар по Антоновскому мосту через Днепр, который связывает город Херсон с областью, сообщил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«По мосту не наносилось никаких ударов. Были попытки, но все отразила система ПВО. По мосту вообще ничего не прилетело, все это фейки», — сказал Стремоусов.