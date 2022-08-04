Андрей Воробьев: Главное – чтобы земля работала

10:28

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



Губернатор Московской областив интервью на радио Sputnik рассказал о том, что в регионе активно ведется работа по вводу неиспользуемых сельхозземель в оборот.

«В 2014 году у нас работало 500 тыс. из 1 млн га. Сейчас работает 950 тыс. га на конец года. Важно, чтобы то, что ты выращиваешь, давало максимальную отдачу, чтобы хозяйство, агрокомплекс был прибыльный. И мы активно в диалоге находимся с агробизнесом для того, чтобы максимально предоставлять землю и в аренду, и бесплатно. В этом году в Клину 1,5 тыс. га вовлекаем в оборот, Шаховская -1,5 тыс. га, Лотошино, Ступино, Коломна - там около 1 тыс. га, - сказал Андрей Воробьёв. – В Госдуме рассматривается законопроект, и мы ратуем за его принятие. Когда в случае неиспользования земли, она продается, передается тому, кто готов её возделывать. Для этого существует надзорный орган, который фиксирует данный факт. Владельцу предлагается компенсация, а земля поступает в оборот».

Сегодня регион находится в лидерах по производству сыра в стране. Мощный рывок был сделан в 2014 году, когда ввели санкции.

«У нас в Московской области хорошие показатели по молоку, а сыр, как известно, делается из этого сырья, его нужно много. Поэтому мы начали активно поддерживать предприятия, фермеров, которые производят сыр, чтобы не было фобий по поводу его дефицита, и был спрос на молоко», - отметил губернатор.

Чтобы сельхозпроизводители в Подмосковье могли наращивать мощности, для них действует 30 видов субсидий. Ознакомиться со списком можно на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Ты можешь получить бесплатно землю, компенсацию 20% на капитальное строение, если строишь завод по сыру, плюс оборудование - также можно рассчитывать на субсидию. Вот это все в совокупности дало заметный результат. Мы, кстати, на следующей неделе открываем в нашей «сырной долине» первый из 5 заводов. Тоже будет производить большое количество сыра – 5,5 тыс. тонн в год», - рассказал Андрей Воробьёв.

На заводе компании «Сыровар» в Дмитровском г.о. планируют перерабатывать до 190 тонн молока в сутки. На территории «сырного кластера» будут работать 5 резидентов. Им предоставили без торгов участки земли площадью от 1 до 3 га с инженерными коммуникациями.