Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику ДНР Ольге Качуре

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно гвардии полковнику Ольге Качуре, которая командовала артиллерийским реактивным дивизионом Народной милиции Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля в четверг.

Накануне стало известно о гибели Качуры.

«Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре (посмертно) — за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», — говорится в сообщении.