Не менее двух снарядов ВСУ попали в здание, где проходит прощание с Ольгой Качурой

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здание театра в Донецке, где в четверг проходит церемония прощания с полковником Ольгой Качурой, обстреляно Вооруженными силами Украины (ВСУ), в него попали не менее двух снарядов. Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

«Укронацисты обстреляли здание театра (в ДНР), где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой, минимум два снаряда попали», — написал он в своем телеграм-канале.