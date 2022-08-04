Не менее двух снарядов ВСУ попали в здание, где проходит прощание с Ольгой Качурой
11:20 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Здание театра в Донецке, где в четверг проходит церемония прощания с полковником Ольгой Качурой, обстреляно Вооруженными силами Украины (ВСУ), в него попали не менее двух снарядов. Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
«Укронацисты обстреляли здание театра (в ДНР), где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой, минимум два снаряда попали», — написал он в своем телеграм-канале.
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