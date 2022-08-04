0
0
96
НОВОСТИ

Не менее двух снарядов ВСУ попали в здание, где проходит прощание с Ольгой Качурой

11:20 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здание театра в Донецке, где в четверг проходит церемония прощания с полковником Ольгой Качурой, обстреляно Вооруженными силами Украины (ВСУ), в него попали не менее двух снарядов. Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

«Укронацисты обстреляли здание театра (в ДНР), где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой, минимум два снаряда попали», — написал он в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 04.08.2022
Армия КНР приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами вокруг Тайваня
0
79
20:00 03.08.2022
МО РФ: Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента в Нагорном Карабахе
0
206
17:40 03.08.2022
Киев сам настоял на том, чтобы пленные «Азова» были размещены в изоляторе Еленовки — МО РФ
0
222
15:32 03.08.2022
Украина отзывает своих военнослужащих из Косова
0
252
20:00 02.08.2022
Заявление Скибицкого о целях для HIMARS доказывает вовлеченность США на Украине — МО РФ
0
407
15:12 02.08.2022
До 500 националистов 92-й бригады ВСУ ликвидировали ВКС РФ в Харьковской области
0
468
11:05 02.08.2022
У украинских военных в Авдеевке есть «последний шанс» сдаться, заявили в ДНР
0
486
10:32 02.08.2022
Два китайских авианосца вышли в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань — СМИ
0
491
09:32 02.08.2022
ФРГ поставляет Украине оружие, которое еще не поставлено на вооружение бундесвера - Шольц
0
498
13:05 01.08.2022
ВС РФ уничтожили пусковые установки HIMARS ударом по заводу в Харькове
0
666

Возврат к списку