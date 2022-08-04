В Москве выявили 5 973 случая заражения коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 5 973 против 5 720 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 840 437 случаев инфицирования.

Число умерших из-за ковида в столице возросло на 10 против 12 днем ранее — до 44 514. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 3 690 — до 2 626 105.