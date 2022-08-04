0
0
61
НОВОСТИ

В Москве выявили 5 973 случая заражения коронавирусом за сутки

11:32 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 5 973 против 5 720 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 840 437 случаев инфицирования.

Число умерших из-за ковида в столице возросло на 10 против 12 днем ранее — до 44 514. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 3 690 — до 2 626 105.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 04.08.2022
Армия КНР приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами вокруг Тайваня
0
79
20:00 03.08.2022
МО РФ: Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента в Нагорном Карабахе
0
206
17:40 03.08.2022
Киев сам настоял на том, чтобы пленные «Азова» были размещены в изоляторе Еленовки — МО РФ
0
222
15:32 03.08.2022
Украина отзывает своих военнослужащих из Косова
0
252
20:00 02.08.2022
Заявление Скибицкого о целях для HIMARS доказывает вовлеченность США на Украине — МО РФ
0
407
15:12 02.08.2022
До 500 националистов 92-й бригады ВСУ ликвидировали ВКС РФ в Харьковской области
0
468
11:05 02.08.2022
У украинских военных в Авдеевке есть «последний шанс» сдаться, заявили в ДНР
0
486
10:32 02.08.2022
Два китайских авианосца вышли в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань — СМИ
0
491
09:32 02.08.2022
ФРГ поставляет Украине оружие, которое еще не поставлено на вооружение бундесвера - Шольц
0
498
13:05 01.08.2022
ВС РФ уничтожили пусковые установки HIMARS ударом по заводу в Харькове
0
666

Возврат к списку