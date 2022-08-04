Власти Индии опасаются возможных терактов в преддверии Дня независимости
11:00 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Индии вводят повышенные меры безопасности в столице в преддверии национального праздника Дня независимости, который отмечается 15 августа, поскольку не исключают риска терактов. Об этом сообщает в четверг сайт журнала «Аутлук».
По этой информации, Разведывательное бюро Индии распространило предупреждение о возможности террористических атак, организованных экстремистскими группировками «Лашкар-э-Тайба» (запрещена в РФ), «Джаиш-э-Мохаммад» и другими радикалами.
Полицию Дели попросили обеспечить соблюдение строгих правил входа на место проведения мероприятий в День независимости, особенно в районе Красного форта — старинной крепости в центре Дели, где пройдут основные торжества.
Кроме того, полиция индийской столицы установит более 1 000 камер видеонаблюдения с функцией обнаружения движения для обеспечения безопасности на праздничных площадках города.
Индия официально получила независимость от Британской Империи 15 августа 1947 года, с тех пор страна отмечает этот день как государственный праздник День независимости. В этом году будет отмечаться 75-я годовщина индийской независимости.
НОВОСТИ
- 09:05 04.08.2022
- Армия КНР приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами вокруг Тайваня
- 20:00 03.08.2022
- МО РФ: Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента в Нагорном Карабахе
- 17:40 03.08.2022
- Киев сам настоял на том, чтобы пленные «Азова» были размещены в изоляторе Еленовки — МО РФ
- 15:32 03.08.2022
- Украина отзывает своих военнослужащих из Косова
- 20:00 02.08.2022
- Заявление Скибицкого о целях для HIMARS доказывает вовлеченность США на Украине — МО РФ
- 15:12 02.08.2022
- До 500 националистов 92-й бригады ВСУ ликвидировали ВКС РФ в Харьковской области
- 11:05 02.08.2022
- У украинских военных в Авдеевке есть «последний шанс» сдаться, заявили в ДНР
- 10:32 02.08.2022
- Два китайских авианосца вышли в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань — СМИ
- 09:32 02.08.2022
- ФРГ поставляет Украине оружие, которое еще не поставлено на вооружение бундесвера - Шольц
- 13:05 01.08.2022
- ВС РФ уничтожили пусковые установки HIMARS ударом по заводу в Харькове
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать