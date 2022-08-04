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Власти Индии опасаются возможных терактов в преддверии Дня независимости

11:00 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Индии вводят повышенные меры безопасности в столице в преддверии национального праздника Дня независимости, который отмечается 15 августа, поскольку не исключают риска терактов. Об этом сообщает в четверг сайт журнала «Аутлук».

По этой информации, Разведывательное бюро Индии распространило предупреждение о возможности террористических атак, организованных экстремистскими группировками «Лашкар-э-Тайба» (запрещена в РФ), «Джаиш-э-Мохаммад» и другими радикалами.

Полицию Дели попросили обеспечить соблюдение строгих правил входа на место проведения мероприятий в День независимости, особенно в районе Красного форта — старинной крепости в центре Дели, где пройдут основные торжества.

Кроме того, полиция индийской столицы установит более 1 000 камер видеонаблюдения с функцией обнаружения движения для обеспечения безопасности на праздничных площадках города.

Индия официально получила независимость от Британской Империи 15 августа 1947 года, с тех пор страна отмечает этот день как государственный праздник День независимости. В этом году будет отмечаться 75-я годовщина индийской независимости.

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