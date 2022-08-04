Пашинян заявил, что военные из Армении не служат в Нагорном Карабахе
12:05 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные из Армении не служат в Нагорном Карабахе, а армии обороны непризнанной республики не придется нести боевое дежурство, если будут гарантии от РФ и Азербайджана, что линия соприкосновения не нарушится. Об этом в четверг на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Азербайджан сегодня говорит об армии обороны Нагорного Карабаха, почему она дислоцирована вдоль линии соприкосновения. Если миротворческий контингент РФ и Азербайджан дадут гарантии о неприкосновенности линии соприкосновения, армия обороны, думаю, не будет вынуждена нести боевое дежурство. Также официально заявляю, что в Нагорном Карабахе нет военнослужащих из Армении», — заявил он.
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