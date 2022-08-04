Специалисты РФ проработали варианты размещения станции ГЛОНАСС в Венесуэле — посол РФ
12:32 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты Роскосмоса посетили Венесуэлу, где подобрали варианты размещения измерительной станции системы ГЛОНАСС в республике. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
«В Венесуэле уже побывали специалисты Роскосмоса, подобраны варианты размещения станции [ГЛОНАСС], — сообщил дипломат. — Так что процесс перешел в стадию практической реализации».
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