Специалисты РФ проработали варианты размещения станции ГЛОНАСС в Венесуэле — посол РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Роскосмоса посетили Венесуэлу, где подобрали варианты размещения измерительной станции системы ГЛОНАСС в республике. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

«В Венесуэле уже побывали специалисты Роскосмоса, подобраны варианты размещения станции [ГЛОНАСС], — сообщил дипломат. — Так что процесс перешел в стадию практической реализации».