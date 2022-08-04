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ВС РФ ликвидировали до 400 военных ВСУ ударом по пункту дислокации в Константиновке

13:05 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Константиновке, в результате ликвидировано до 400 украинских военных. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники», — заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, также было уничтожено до 130 военных ВСУ в районе Харькова. «В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харькова уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники», — добавил он.

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