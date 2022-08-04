ВС РФ ликвидировали до 400 военных ВСУ ударом по пункту дислокации в Константиновке
13:05 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Константиновке, в результате ликвидировано до 400 украинских военных. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники», — заявил Конашенков.
По словам официального представителя Минобороны России, также было уничтожено до 130 военных ВСУ в районе Харькова. «В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харькова уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники», — добавил он.
НОВОСТИ
- 13:32 04.08.2022
- Польша прикроет границу с Калининградской областью сплошной линией камер и сенсоров
- 13:20 04.08.2022
- Пекин отменил встречу между главами МИД Китая и Японии из-за заявления G7 по Тайваню
- 13:00 04.08.2022
- Число погибших при обстреле центра Донецка увеличилось до 5, заявили в ДНР
- 12:32 04.08.2022
- Специалисты РФ проработали варианты размещения станции ГЛОНАСС в Венесуэле — посол РФ
- 12:20 04.08.2022
- В Великобритании разрешили в два раза чаще повышать цены на электроэнергию на фоне кризиса
- 12:05 04.08.2022
- Пашинян заявил, что военные из Армении не служат в Нагорном Карабахе
- 11:32 04.08.2022
- В Москве выявили 5 973 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:20 04.08.2022
- Не менее двух снарядов ВСУ попали в здание, где проходит прощание с Ольгой Качурой
- 11:05 04.08.2022
- В России выявили 17 126 случаев заражения ковидом за сутки
- 11:00 04.08.2022
- Власти Индии опасаются возможных терактов в преддверии Дня независимости
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать