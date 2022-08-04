Пекин отменил встречу между главами МИД Китая и Японии из-за заявления G7 по Тайваню

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайская сторона отменила двустороннюю встречу между главами МИД КНР и Японии в Пномпене из-за совместного заявления стран Группы семи (G7) по Тайваню. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Китай больше не планирует проводить встречу между главами МИД КНР и Японии в Пномпене, так как японская сторона вместе с партнерами по G7 и ЕС опубликовали заявление с беспочвенной критикой. В этом заявлении искажены факты, кроме того, оно оправдывает нарушение США суверенитета Китая. Китайский народ крайне недоволен этим», — сказала она.

Страны G7 выразили в среду озабоченность в связи с недавними действиями Китая, в частности военными учениями с боевыми стрельбами в водах вокруг Тайваня. По мнению «семерки», эти действия могут привести к эскалации ситуации.